شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة الدفاع عن "كليوباترا" قبل عرض الفيلم 10 مايو الجارى.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "رحلة الدفاع عن كليوباترا"، استعرض خلاله كيف يضمن القانون حق الدولة فى التعويض من "Netflix" من خلال مقترح برفع قضية أمام القضاء الأمريكي، تقدم به المستشار الدكتور محمد خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة المصرى المتخصص علمياً فى تاريخ أنظمة الحكم فى مصر القديمة وتراث الشعوب عن طريق دراسة أكدت أن الحرية الإبداعية لا تعنى "السطو على الحضارات وتزوير تاريخ الشعوب جريمة"، خاصة وأن الجدل لم يتوقف حول فيلم الملكة كليوباترا الذي أعلنت منصة "نتفليكس" عن عرضة في 10 مايو المقبل، ويظهر المصريين القدماء أصحاب بشرة سمراء.

ووصل الأمر خلال الساعات الماضية إلى ساحات القضاء المصرية، ومن الواضح أن محاولات تزييف تاريخ مصر العريق لن تتوقف أيضا، خاصة عبر الأفلام السينمائية نظرا لجماهيريتها لذا من الضرورى أن نوثق هذا التاريخ الفريد والممتد عبر 7 ألاف عام ليراه العالم على حقيقته من خلالنا نحن لا من خلال غيرنا، والفيلم تجسد فيه الممثلة البريطانية ذات البشرة السمراء، أديل جيمس، شخصية الملكة الفرعونية كليوباترا التي حكمت مصر بين عامي 51 و30 قبل الميلاد، وإليكم التفاصيل كاملة:

رحلة الدفاع عن "كليوباترا".. القانون يضمن حق الدولة فى التعويض من "Netflix".. اقتراح برفع قضية أمام القضاء الأمريكى.. دراسة: الحرية الإبداعية لا تعنى "السطو على الحضارات".. وتزوير تاريخ الشعوب جريمة



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