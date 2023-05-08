شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان الشيوخ" تناقش اليوم اقتراحا برغبة لإنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم، الإثنين، لمناقشة اقتراحين برغبة مقدمين من النائب وليد التمامى بشأن نقل محطة السكة الحديدية بمدينة دمياط، بالإضافة إلى إنشاء محطة معالجة صرف رئيسية لخدمة قرى شرباص والنيل العليا والبراشية. كما يناقش الاجتماع اقتراح برغبة مقدم من النائب عبد الحكيم العش بشأن إنشاء نفق أسفل مسار القطار السريع المار فى حرم الطريق الصحراوى الغربى. وتناقش اللجنة أيضا اقتراح برغبة مقدم من النائب عمرو عزت حجاج بشأن إنشاء مجمع خدمات متكامل على أرض محطة الصرف الصحى بالجيزة.

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