رئيس "مالية الشيوخ": نظام الامتحانات بكليات الحقوق جريمة

القاهرة - سامية سيد - انتقد الدكتور هانى سرى الدين، رئيس لجنة الشؤن المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، نظام الامتحانات بكليات الحقوق، مؤكدا أنه يتحدث باعتباره أستاذ بكلية الحقوق، مشيرا إلى أنه حدث تعديل في نظام الامتحانات بالكلية وهو عبارة عن نظام البابل شيت، وهو يمثل جريمة في حق خريجى كليات الحقوق وفى حق المهنة، بحسب قوله.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى والكتاب الإلكتروني، والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.

وأشار سرى الدين، إلى الطالب يتخرج وهو لايستطيع كتابة مقال أو يعبر عن نفسه وهو المفروض أن يعمل فى وظائف القضاء والنيابة الإدارية والعامة ومجلس الدولة والمحاماة وهيئة قضايا الدولة، وكلها وظائف تتطلب القدرة على الكلمة والتعبير، مضيفا أنه باعتباره استاذ زائر بالسوربون لم يشاهد نظام الامتحانات البابل شيت فى كليات حقوق على مستوى العالم لا فى أمريكا او أنجلترا أو فرنسا، مشددا على أن هذه المسالة فى منتهى الخطورة ويجب إعادة النظر فيها ونحن نتحدث عن الابتكار والتجدد.

وطالب سرى الدين، بتعديل اللوائح بالكليات، لافتا إلى أن كلية الحقوق من 50 أو 70 سنة كان بها مناهج مثل الخطابة، مطالبا بعمل برتوكلات للتعليم المستمر بجدية وهو أمر مهم فى كليات الهندسة والطب والحقوق لرفع الكفاءات والتاهيل وزيادة القدرة على التخصص والابتكار.