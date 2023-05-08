شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ عن أهمية التعليم: مصر أحوج ما يكون إلى خريج مكتمل الرؤى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية التعليم فى مصر والتعليم العالى على وجه الخصوص، باعتباره الحلقة الأخيرة لربط الواقع العلمى بالعملى، لافتا إلي أن مصر أحوج ما يكون إلي خريج مكتمل الرؤى.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ، التى ناقشت طلب مناقشة مقدم من النائبة هبة شاروبيم عن آليات الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والكتاب الجامعى.

وقال رئيس الشيوخ: "بلا جدال هناك جوانب كثيرة تناولها طلب المناقشة، وتعقيب وزير التعليم العالى تحتاج إلي أن يتناولها المجلس بتنفصيل أكبر، ويحتاج الجانب التشريعى فيها إلى وقفه".

وطالب رئيس المجلس، بمزيد من الجهد فى الفترة القادمة للتصدى إلي مثل هذه الأمور وخاصة التشريعات، فهناك بعض القوانين المطبقة الآن كما قال الوزير من 50 سنة، وهو أمر لا يستقيم مع العصر الذى نعيشه والذى يشهد تطورات متلاحقة خاصة فى مجال التعليم، لافتا الى اننا جميعا مدعوين لمراجعتها وممارسة دورنا الدستورى.

وكان المجلس قد ناقش اليوم طلب المناقشة حول استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة النائبة هبة مكرم شاروبيم، وقرر المجلس فى نهاية المناقشة إحالة الطلب والمناقشات التى دارت بالجلسة وتعقيب وزير التعليم العالى، الى لجنة التعليم والاتصالات وتكونولوجيا المعلومات لاعداد تقريرعنه يعرض على المجلس.