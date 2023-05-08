ما هي ضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية، وضعها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور، لتحديد مصير الطلاب.

كل ما تريد معرفته عن ضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية.



تزايد البحث عن ضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية، بعد استقبالهم على الأراضي المصرية في ظل الأزمة التي يعيشها الشعب السوداني.

وعن ضوابط قبول الطلاب العائدين من السودان بالجامعات المصرية، قرر مجلس الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة الدكتور أيمن عاشور، أنه فيما يخص الطلاب المقيدين بجامعات غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات سيتم إجراء اختبار لهم، لقياس المستوى، وبناء على النتيجة يتم توجيهه إلى السنة الدراسية التي تتوافق مع هذا التقييم.

أما الطلاب العائدين من روسيا وأوكرانيا والسودان دون أوراق تثبت قيدهم بإحدي الجامعات في هذه الدول واجتيازهم فصلين دراسيين أو عام دراسي كامل، تقرر إجراء امتحان تحديد مستوى وفق الطلب المُقدم من كل طالب والمُحدد به الفرقة الدراسية المُقيد بها الطالب بالخارج مع التعهد بإحضار الأوراق الثبوتية خلال 3 شهور.



وعن إجراءات عودة طلاب صفوف النقل العائدين من السودان للمدارس، أوضح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن هؤلاء الطلاب يمكنهم التوجه إلى الإدارة التعليمية التي تتبع لها المدرسة التي كانوا متواجدين بها، لاستكمال إجراءات عودتهم لتلك المدارس.



أما مصير امتحانات طلاب الثانوية العائدين من السودان، يكشفه شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدكتور رضا حجازي، وزير التعليم أصدر قرارًا بتأجيل امتحانات طلاب الثانوية العامة؛ لحين هدوء الأوضاع في السودان، وتم توجيه الإدارة العامة برجوعهم في مدارسهم القديمة، والتمهيد لخوضهم الامتحانات المقبلة.

وأضاف شادي زلطة، أنه يمكن لهؤلاء الطلاب، أيضًا، خوض امتحانات الدور الثاني والحصول على الدرجة الفعلية الكاملة من الامتحانات؛ لكي تكون لديهم الفرصة الكافية لتوفيق أوضاعهم.



وحول مصير الطلبة المصريين الدارسين ضمن نظام التعليم السوداني، أكد وزير التربية والتعليم أنه سيتم السماح بقبولهم في المدارس المصرية، بعد إجراء معادلة لهم.