برلمانيون: الحوار الوطنى نافذة انطلاق للمستقبل وتلبية لتطلعات الشعب المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني، نافذة أمل للمجتمع المصري بجميع طوائفه، والجميع يعقد آمالًا كثيرة عليه، وقد تضاعفت تلك الأماني بعد الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، والتي شهدت حالة من التنوع الفكري والرؤى التي تضعنا على المسار الصحيح، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعطى قوة دفع من خلال الكلمة التي أذيعت بالجلسة الافتتاحية، ودللت على جدية الحوار الوطني.

وقال "حماد"، إن التحديات التي يمر بها الوطن، وخاصة التحديات الاقتصادية، التي تعتبر جزءًا من أزمة عالمية ضربت جميع اقتصاديات العالم، تتطلب معها اتحاد الرؤى المختلفة والتوافق للم الشمل، حتى نضع حلول وبدائل تمكنا من مواجهة تلك التحديات.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني يعد نقطة انطلاق للمستقبل، بعدما وفر بيئة خصبة وجيدة لحياة سياسية واقتصادية واجتماعية أفضل، تتيح للجميع التشارك بأفكاره ومقترحات لوضع مسيرة إصلاح جديدة في ظل جمهورية نحلم بها.

ونوه النائب عيد حماد، إلى أن الحوار الوطني، يستهدف في الأساس المواطن المصري، ويعمل على تحقيق مطالبه واحتياجاته، وترجمتها في صورة قرارات تنفيذية أو تشريعيات صادرة عن مجلس النواب، مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتم تجاهل مطالب واحتياجات المواطنين في الحوار الوطني.

فيما يؤكد النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يهدف إلى مناقشة الرؤى والأفكار وتبادل وجهات النظر من أجل رسم ملامح الجمهورية الجديدة التي نسعى إليها، لافتا أن الحوار الوطني بمحاور الثلاثة "السياسية والاجتماعية والاقتصادية" تناقش مختلف القضايا والمشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأضاف أنه سيساهم في مواجهة التحديات العالمية الراهنة ووضع حلول لها، فهو فرصة تاريخية في صناعة مستقبل الدولة المصرية من خلال طرح الرؤى وتبادل الأفكار والتوافق حول ما يساهم في تحقيق المصلحة العامة وينهض بالمواطنين البسطاء.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تكون الحلول والتوصيات التي سيخرج بها الحوار الوطني أن تكون قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، بالإضافة إلى أهمية أن تراعي هذه التوصيات إمكانيات الدولة المصرية.

وتابع النائب عمرو القطامي: القيادة السياسية حريصة على تهيئة كافة السبل لإنجاح الحوار الوطني، معقبا: "كما أن جميع القوى السياسية بالرغم من اختلاف اتجاهها إلا أنها تحرص على تحقيق طموحات المواطنين، فالجميع يحرص على التجرد من المكاسب الشخصية ويضع في أولويته مصلحة مصر".