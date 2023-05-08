شكرا لقرائتكم خبر عن نواب بالشيوخ يطالبون بوزارة مستقلة للبحث العلمى وتشجيع الاستثمار فى التعليم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ، على ضرورة أن تكون هناك وزارة مختصة بالبحث العلمي، وأن يتم زيادة المخصصات المالية فى موازنة البحث العلمي وتفعيل التحول الرقمي للنهوض بالتعليم العالي، كما شدد البعض على ضرورة تشجيع الاستثمار فى التعليم الجامعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.

وقال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ: "الحكومة تحدثت عن تشجيع القطاع الخاص للاستثمار فى مجال الدراسات العليا، نريد معرفة كيف يتحقق ذلك، وكل قسم فيه أستاذ واحد".

وتابع: "الناس اللى عايزة تعمل فروع لجامعات أجنبية، المستثمر لما بيعرف أن رئيس الجمهورية يشجع ذلك يتحفز للدخول فى هذا المجال، لكن الإجراءات تأخذ وقتا طويلا وتشهد تعقيدات، فلابد من تسهيل الإجراءات لتشجيع المستثمرين، ونريد أن نفهم وصلنا إلى أين فى ملف تحقيق الجودة الشاملة".

فيما، قال النائب أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ: "هذا الموضوع من الموضوعات الهامة باعتبار أن التعليم هو قاطرة التنمية المستدامة، هذه الاستراتيجية يجب أن تكون ممتدة من التعليم قبل الجامعي حتى التعليم الجامعي، وأن تكون استراتيجية متكاملة وغير منفصلة، ولابد أن تبنى على أمور كثيرة، فيجب اكتشاف المواهب العلمية، ووضع آلية لإلحاق هذه المواهب فى الجامعات التي تتفق مع مواهبهم من خلال مكتب التنسيق، ولا بد من الاهتمام بالجامعات التكنولوجية وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، ويجب تبنى العلماء المصريين بدلا من هروبهم إلى الخارج".

وتحدث النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ: "أولادنا ممكن يدخلوا جامعات وأهلهم يصرفوا عليهم وهما يضيعوا عمرهم، وفى الآخر المعادلة صفرية، والطالب يصاب بالإحباط، ويفاجأ أن ما تعلمه ليس مرتبطا بسوق العمل، ونريد أن نعرف المواطن بما يتم من إجراءات وبشأن الجامعات الأهلية ودورها".

وأشار النائب إيهاب وهبة، إلى أن هناك حاجة لوزارة مخصصة للبحث العلمي، ولفت إلى أن البحث العلمي يحتاج إلى تمويل كبير، وهناك حاجة للتسويق للبحث العلمي وأن يدخل القطاع الخاص فى مجال البحث العلمي وتطويره وأن يتم تطبيقه.

وتحدث النائب حاتم حشمت: "أشكر النائبة هبة شاروبيم على هذا الطلب المتعلق بموضوع هام جدا وهو استراتيجية التعليم العالي، وأهمية تفعيل التحول الرقمي لتطوير التعليم الجامعي".

وقال النائب طارق رسلان: "طلب المناقشة مهم لأنه يتعرض لمشاكل عديدة تتعلق بالبحث العلمي الذى يحتاج إلى دعم وتمويل، ولابد من استغلال التحول الرقمي فى تطوير البحث العلمي".