شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: نحتاج لاستراتيجية شاملة للتعليم تهتم بالطفل منذ دخوله المدرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا أمام استراتيجية ومنهج جديد لمجلس الشيوخ، نرسخ تفعيل الدور الدستورى والقانوني للمجلس، ومنها الموضوع المطروح بجلسة اليوم، الاستراتيجية معنها التخطيط السليم بناء على أسس علمية وفكرية وبحثية، وتوصف بأنها وطنية أى فيها مصلحة للوطن والمواطن، نسير بخطى ثابتة نحو هدف وهو أننا أمام جمهورية جديدة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر طلب مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن آليات تفعيل وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والكتاب الإلكتروني والمقدم من النائبة هبة مكرم شاروبيم.

وتابع: "لا يمكن فصل التعليم العالي عن التعليم قبل الجامعي، لأن التعليم فى جوهره وواقعه عبارة عن منهج وتلميذ ومدرس ومدرسة، فقبل الوصول إلى مرحلة التعليم العالي لابد أن تقوم من البداية، هناك دول كثيرة سبقتنا وفى ظروف متشابهة معنا، الطفل الأول وتجد كاميرات فى الفصل تراقب الطفل، فلابد أن نكون امام استراتيجية أيضا للتعليم ويتم الاهتمام بالطفل منذ بداية دخوله المدرسة".

وأضاف أنه بالنسبة لاستراتيجية التعليم العالي، لابد أن أن نكون أمام استراتيجيات لكل تخصص ونضع تصور ونطرحه، مستطردا: "37 كلية حقوق على سبيل المثال اللى بيتخرج بيروح فين، لازم النظر للتخصصات والخريجين، هل يعقل أن يكون دخول الكليات حتى الآن بالمجموع".