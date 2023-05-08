انطلاق الحملة السعودية الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة الشعب السوداني الشقيق

إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، - حفظهما الله -، أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، الحملة الشعبية عبر منصة "ساهم" لمساعدة الشعب السوداني الشقيق.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبد الله بن عبدالعزيز الربيعة، بمناسبة إطلاق الحملة: إنه إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، يُطلق مركز الملك سلمان للإغاثة حملة التبرعات الشعبية للأشقاء المتضررين في السودان، مشيراً إلى أن هذا التوجيه الكريم يجسد الصفات النبيلة التي تتحلى بها قيادة هذا دوت الخليج المعطاء وشعبه العزيز الذي استجاب لدعوة قيادته.

وأوضح الربيعة أنه سيجري جمع التبرعات عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة، وكذلك من خلال تطبيق "ساهم" أو الحساب البنكي الموحد المخصص للحملة أو عبر قنوات التبرع المتعددة الموجودة على موقع المركز، مؤكداً أن الحملة تتضمن تقديم مساعدات إغاثية وطبية للمتضررين هناك، داعياً الجميع إلى التبرع عبر منصة "ساهم" لأشقائهم في السودان.

وبين الربيعة أن المركز لا يقتطع من التبرعات أي رسوم إدارية وتصل لمستحقيها كاملة.

ورفع الدكتور الربيعة، أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - حفظهما الله -، على هذه المبادرة الإنسانية النبيلة، سائلاً الله سبحانه وتعالى التوفيق لتنفيذ هذه التوجيهات الكريمة لكي تسهم في تخفيف معاناة الأشقاء في السودان. ويمكن التبرع للحملة عبر منصة "ساهم" على الرابط الإلكتروني ، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر من خلال الحساب البنكي الخاص بالحملة (SA7080000500608019999908) مصرف الراجحي، أو تحميل تطبيق "ساهم" على أجهزة الجوال عبر متجري أبل وقوقل بلاي.