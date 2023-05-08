انت الان تتابع خبر شمس الكويتية تثير الجدل وتقلل من "قيمة" أبو هشيمة.. ماذا عن رونالدو؟ والان مع التفاصيل

واختتمت شمس الكويتية، حديثها، عن فنانة مشهورة أخرى ويرى الجمهور أن قصة حبها وزوجها جميلة، قائلةً: "فيه نجمة مشهورة متجوزة وكل الناس لما بتشوف علاقتهم بيقولوا يا إلهي، كنت معاهم في أوروبا معزومين على يخت واتخانقوا وهو ضربها بالقلم فضربته بالقلم هي كمان ووقعوا الاثنين في البحر ونزلوا الحراس يجيبوهم، وكنا بالنهار مش بليل".

وأكدت الفنانة الكويتية أنها "وفي كل مرحلة من حياتها ترغب في الوصول إلى درجة أكبر من الحرية، فهي منذ طفولتها تحب أن تعيش بحرية حيث تمكنت من التحرر من الأفكار والعادات والتقاليد القديمة، وأضافت أن الانسان يمر بظروف صعبة، ولكن يجب أن تكون مساعدة له في التعلم ليستفيد منها في حياته".

ولفتت إلى أنها "في بداية حياتها الفنية كانت تحيي حفلات كثيرة، والأجور التي حصلت عليها كانت تعادل أجور نجوم كبار، فلونها في الغناء هو بمثابة الهوية لها".

وبينت شمس أن "أسوأ ما يمر به الإنسان في حياته هو الشهرة، ويجب أن يكون لدى الفنان شخصية وحضور وهناك نجوم كبار لديهم أغان مهمة، ولكن عندما رحلوا لم يذكرهم أحد، لأنهم بلا شخصية حسب تعبيرها".