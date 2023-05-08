مطالب بتكثيف حملات التوعية وتفعيل القوانين الداعمة للمرأة

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بغداد - ياسين صفوان - على صعد مختلفة تُبذل المساعي لدعم المرأة، يرى كثيرون ضرورة تفعيل القوانين المهمة وتوفير السبل التي من شأنها دعم دور المرأة في العمل والمجالات الاجتماعية.

ولا ينبغي تركيز الاعتماد على القوانين وتفعيلها دون الاهتمام بالجانب الاجتماعي إذ لا بد من تكثيف الحملات التوعوية والتثقيفية بدور المرأة ونشاطها في المجتمع.

ويعد كثيرون ان وجود المرأة في العديد من القطاعات يجعلها شريكا اجتماعياً ينبغي توفير الدعم له لتحقيق النجاحات.

