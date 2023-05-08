انت الان تتابع خبر القوة الجوية العراقية.. 92 عاما من العطاء والانجازات العسكرية والانسانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اثنان وتسعون عاما من الانجاز بعد التأسيس سور سماء العراق المنيع ودرعه الحصين يحتفي بهذه الذكرى في قاعدة الشهيد علي فليح الجوية.

قاىد القوة الجوية تحدث عن تسليم واستلام طائرات السوبر موشاك الباكستانية التي اضيفت لاسطول القوة الجوية العراقية بالتزامن مع عيد تأسيسها .



