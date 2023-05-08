شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر يرحب بقرار عودة سوريا للجامعة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بالقرار الذى صدر من مجلس الجامعة العربية بالإجماع بعودة سوريا الى مقعدها بالجامعة وجميع المنظمات العربية.

وقال النائب تيسير مطر إن هذا القرار أسعد جميع الشعوب العربية التى انتظرته كثيرا لتحقيق التضامن والتكامل العربى، متمنيا أن يكون هذا القرار بداية لحل الأزمة السورية"، مشيرا إلي أن قرار جامعة الدول العربية بإعادة عضوية سوريا يعد بمثابة قيامة جديدة للعمل العربي المشترك.

وأوضح أن قرار عودة سوريا للعمل العربي تأخر لسنوات لكنه خطوة بالاتجاه الصحيح"، مضيفا:"بعودة سوريا إلى العرب وعودة العرب إليها بأرقة أمل لقيامة جديدة للعمل العربي المشترك".