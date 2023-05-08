شكرا لقرائتكم خبر عن الاستئناف ترسى مبدأ جديدا: حظر تربية الحيوانات فى التجمعات السكنية.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "حظر تربية الحيوانات في التجمعات السكنية"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا لمحكمة استئناف القاهرة يرسى مبدأ جديدا بشأن تجريم تربية الحيوانات في التجمعات السكنية، قالت فيه: "حظر تربية الكلاب فى التجمعات السكنية واحترام حقوق الجوار"، وتقضى بفسخ عقد بيع شقة والتغريم بعد 20 سنة من إتمام البيع بسبب تربية المشترى لـ 9 كلاب و12 قطة متوحشة.

ملحوظة:منذ عدة أيام وافق مجلس النواب علي قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتضمن مشروع القانون معالجة الظواهر السلبية والحوادث التي شهدها الشارع المصري مؤخراً من تعرض المواطنين للعقر من بعض الحيوانات الخطرة والكلاب، حيث حظر المشروع حيازة الحيوانات والكلاب الخطرة كأصل عام.

وإليكم التفاصيل كاملة:

"الاستئناف" ترسى مبدأ قضائيا هو الأول من نوعه فى المحاكم المصرية: حظر تربية الكلاب فى التجمعات السكنية واحترام حقوق الجوار.. وتقضى بفسخ عقد بيع شقة والتغريم بعد 20 سنة من إتمام البيع بسبب تربية المشترى للكلاب والقطط



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