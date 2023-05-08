السعودية تعلن استمرار المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع بمدينة جدة

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت السعودية، في بيان للخارجية، الأحد 7 مايو/أيار 2023، استمرار المحادثات التي تستضيفها بجدة، بين ممثلي الجيش السوداني، وقوات "الدعم السريع"، "أياماً"، للوصول إلى "وقف فعال لوقف إطلاق النار" رغم اختراق الهدنة واستمرار أزمة المواجهات المسلحة، بين الطرفين؛ ما خلف مئات القتلى وآلاف المصابين وأوضاعاً إنسانية "صعبة".



الخارجية السعودية كذلك أفادت أن "ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في جدة يوم السبت". وأضافت: "استمرت المحادثات، الأحد، وستستمر الأيام التالية؛ على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم بحاجة إليها".



جدول زمني للوصول لاتفاق في السودان

وفق البيان، "حثت السعودية والولايات المتحدة الطرفين على الانخراط في المحادثات بهدف تحقيق وقف فعال قصير المدى لإطلاق النار والعمل على تسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة ووضع جدول زمني لمفاوضات موسعة للوصول لوقف دائم للأعمال العدائية".



أعرب الطرفان وفق البيان عن "تحملهم مسؤولية رفع المعاناة عن الشعب بما يتضمن الوصول لاتفاق على الإجراءات الأمنية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية لمن هم في حاجة لها".



أوضحت الخارجية السعودية، أيضاً أن "الطرفين شرعا في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين واحترام العمل الإنساني في السودان ومناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات". وحثت السعودية الطرفين على "احترام وقف إطلاق النار القائم حالياً والامتناع عن أي أعمال استفزازية على الأرض للحفاظ على مناخ إيجابي للمحادثات التمهيدية الحالية".



يذكر أنه وفي 2 مايو/أيار 2023 أعلن عضو مجلس السيادة السوداني شمس الدين الكباشي حضور "محادثات مباشرة" في مدينة جدة السعودية اليومين المقبلين لبحث هدنة بالبلاد "فقط، بمشاركة ممثلين عن قائد قوات "الدعم السريع" محمد حمدان دقلو "حميدتي".



تجدد الاشتباكات في السودان

في حين تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع"، الأحد، وسط العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى، رغم الهدنة المعلنة ودخول الطرفين في مفاوضات بمدينة جدة السعودية.



ذكر شهود عيان للأناضول، أن صوت المدفعية دوى في محيط القيادة العامة والقصر الرئاسي بالخرطوم. وأضاف الشهود أن أعمدة الدخان تتصاعد وسط المدينة، فيما تحلق الطائرات العسكرية بشكل مستمر، حيث قصفت مواقع لقوات "الدعم السريع" بمدينة بأم درمان (غربي الخرطوم).



كما حلقت الطائرات الحربية في سماء مدينة بحري شمالي العاصمة، التي شهدت احتراق بعض المصانع جراء الاشتباكات بين الجانبين، وفق الشهود.



في وقت سابق، أعلن الجيش موافقته على مبادرة منظمة "إيغاد" بتمديد الهدنة لمدة أسبوع، فيما أعلنت قوات الدعم السريع الجمعة، قبولها تمديد الهدنة الإنسانية لمدة 72 ساعة، استجابة لوساطة أمريكية سعودية. وقدّرت نقابة أطباء السودان عدد ضحايا الاشتباكات المدنيين بـ479 قتيلاً، وأكثر من 2500 مصاب.



ترحيب مصري بالمفاوضات

كانت مصر قد رحبت ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مدينة جدة السعودية، السبت. وقالت وزارة الخارجية في بيان عبر حسابها الرسمي على فيسبوك: "رحبت جمهورية مصر العربية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة".



فيما أشادت مصر "بجهود السعودية والجهود الإقليمية والدولية التي أسهمت في تشجيع الأطراف السودانية على بدء الحوار"، وفق المصدر نفسه. كما أعربت عن "تطلعها لأن تسفر المحادثات عن وقف شامل ودائم لإطلاق النار، يحفظ أرواح ومقدرات الشعب السوداني، وييسر وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين".



فيما ساهم التنسيق السعودي الأمريكي في إقرار أكثر من هدنة بالسودان شهدت "خروقات"، تبادل فيها طرفا النزاع الاتهامات حول المسؤولية عنها.



(الاناضول)