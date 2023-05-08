شكرا لقرائتكم خبر عن العلاقات المصرية القطرية على مائدة "عربية النواب".. الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، اجتماعين لها يومى الثلاثاء والأربعاء، وذلك عقب الجلسة العامة لمجلس النواب، وتناقش اللجنة فى اجتماعها يوم الثلاثاء العلاقات المصرية القطرية.

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأربعاء المقبل تطورات الأوضاع فى السودان.

جدير بالذكر أن الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أكد مجددا ضرورة الوقف الفوري لكافة الأعمال القتالية في السودان دون قيد أو شرط، وتعزيز الالتزام بالهدنة، سعيا نحو عدم تفاقم الأوضاع الإنسانية والمعيشية للشعب السوداني، والحفاظ على مكتسباته وسلامة الدولة السودانية ومؤسساتها ومنشآتها.