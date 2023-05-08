شكرا لقرائتكم خبر عن "الشعب الجمهورى": توطين مستلزمات الإنتاج ضمن أولوياتنا بمناقشات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم المانسترلى، أمين لجنة الصناعة بحزب الشعب الجمهورى، أن الحزب ينظر للمشكلة الاقتصادية الحالية التى يعانى منها العالم أجمع بما فيها مصر لأنها جزء من العالم، ومن هنا رأى الحزب أنه ليس هناك خيار للدولة أن تعتمد على استيراد الخامات أو استيراد المستلزمات الإنتاجية، وبذلك أصبح الحل السريع والاستراتيجي هو الاهتمام بتصنيع مسلتزمات الإنتاج والخامات التى اعتادت الدولة على استيرادها.

ولفت إلى أنه من المهم حصر ما تم استيراده فى السجلات فى الجهات الحكومية من خامات ومستلزمات إنتاج خلال ال5 سنوات الأخيرة وتحديد نسبة من هذه المنتجات الأكثر استخداما، ونبدأ فى تحويل هذه المنتجات إلى مشاريع يتم تنفيذها فى السوق المحلى ودعم هذه المشاريع ببعض الحوافز الاستثمارية قد تكون تابعة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تكون تابعة لشركات مقامة بالفعل من الممكن أن تنتج هذه المواد الجديدة من خلال إضافة بعض المعدات فى مصنعها.

وتابع قائلا :" الشق الثانى من الاستثمار الخاص بالصناعة هو الاستثمار الوطنى - الأجنبى أو الاستثمار الأجنبى، فلو قمنا بتشجيع هذا النوع من الاستثمار أكون بذلك حققت هدف توطين الصناعة التى لم تكن تعتادها الصناعة المصرية لدينا، وهو ما يتحدث عنه الرئيس عبدالفتاح السيسى بصفة مستمرة، وهنا أكون قد قمت بزيادة المعلومات والخطة التكنولوجية للصناعات من خلال المكون الأجنبى أو الشريك الأجنبى."