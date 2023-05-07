سوريا تعود للجامعة العربية بعد غياب 11 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبنت الجامعة العربية بالقاهرة قرارا بالإجماع أمس بعودة سوريا لشغل مقعدها بعد غياب استمر 11 عاما.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية جمال رشدي، أنه تقرر استئناف مشاركة وفود حكومة سوريا باجتماعاتها بداية من أمس، وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية لتنفيذ بيان عمان لحل الأزمة السورية.

وعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعا تشاوريا برئاسة مصر أمس، لبحث موضوعي عودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة، وبحث تطورات الأوضاع بالسودان.

وأعد اجتماع المندوبين الدائمين مشروع قرار بعودة سوريا لشغل مقعدها بالجامعة العربية ومشاركتها في كل الاجتماعات الخاصة بها والمنظمات التابعة لها، بعد مضي 11 عاما على قرار تجميد عضويتها. وكانت دول عربية عدة أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سوريا، احتجاجا على تعامل النظام السوري، عام 2011، مع «انتفاضة شعبية» تطورت إلى نزاع دامٍ.