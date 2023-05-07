شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ " توصى بتنظيم زيارة ميدانية لتفقد منظومة الرى الحديث بالوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس اللجنة، بتنظيم زيارة ميدانية إلى محافظة الوادى الجديد، لتفقد تطبيق منظومة الرى الحديث.

وقال المهندس عبد السلام الجبلى، إن محافظة الوادى الجديد من المحافظات التى نضع عليها آمال كبيرة فى التوسع الزراعى، لاسيما وأنها تحظى بنحو 44 ٪ من مساحة مصر، مضيفا، كما أن الإسراع فى تطبيق منظومة الرى الحديث يعد أمرا ضروريا فى ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد فى قضية المياة، ما يتطلب تذليل كافة العقبات أمامه.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة الاقتراح برغبة المقدمان من النائب مؤمن معاذ عضو المجلس، الأول بشأن ملائمة منظومة الري الحديث في مدينة الخارجة بالوادي الجديد (منطقتى البستان والبليدة )، والثانى بشأن إعادة النظر في قرار مصلحة الري بالوادي الجديد والخاص برفع القيمة الايجارية لساعه مياه الآبار الجوفية بالوادي الجديد.

وأكد المهندس عبد السلام الجبلي، أهمية وجود خطة زمنية واضحة للتحول إلى الرى الحديث فى الوادى الجديد، وكذلك خطة للزراعات المستهدفة بالمحافظة، فى ظل منظومة الرى الحديث، مشيرا إلى أن هناك محاصيل لا تكون منتجة بشكل جيد مع منظومة الرى الحديث والعكس صحيح، مثل زراعات الأرز والموز والقصب التى تتطلب توفير مصدر رى بالغمر، وفى نفس الوقت توجد زراعات أخرى تتماشى مع تلك المنطومة الحديثة فى الرى.

وأشار الجبلى، إلى أهمية بحث حالات هؤلاء المزارعين والوقوف على سبب تعثر موقفهم، حتى يمكن حل المشكلة لهم، وأن يكون هناك اقتراحات وتوصيات قابلة للتنفيذ.

ومن جانبه اقترح النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة والرى، منح فرصة للمزارعين وبحث آلية لتوصيل المياه إليهم ليتمكنوا من الزراعة وفى نفس الوقت يتمكنوا من سداد ما عليهم من مستحقات فى منظومة التحول للرى الحديث.

وشدد على أهمية التحول للرى الحديث، مؤكدا أن منظومة الرى الحديث يتم الإعداد لتعميمها فى كل المحافظات.

ولفت المهندس عبد الفتاح دنقل، عضو لجنة الزراعة والرى، إلى صعوبة تطبيق الرى الحديث في المساحات الصغيرة، وقال النائب عبد الحكيم العش، أن الأراضى التى ترتفع بها نسبة الملوحة تحتاج رى بالغمر.

فيما رفض النائب عز الدين جودة، الإستمرار فى الرى بالغمر، مؤكدا أنه الري بالغمر جريمة في حق المجتمع

وقال النائب نور هاشم، عضو اللجنة، لباد من في تطوير نظم الرى للحفاظ علي المياه، بالإضافة إلى زراعة المحاصيل التى تتحمل الملوحة ولا تحتاج رى بالغمر، وأيده النائب محمود أبو سديرة مؤكدا ضرورة تعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه

وأكدت الدكتورة حنان نور الدين، نائب محافظ الوادى الجديد، أن المحافظة تعتمد بشكل أساسى علي المخزون الجوفي ، وأنها تستهدف تحقيق الأمن المائى من خلال تطبيق منظومة الرى الحديث علي المحافظة، حيث تم عمل بروتوكول مع البنك الزراعى لإحلال كل الأراضي التى تروى بالغمر، بنظم رى حديثة بتسهيلات في السداد.

واضافت، كما تم التنفيذ بالكامل في منطقتى البستان والبليدة، عدا بعض المواطنين الذين رفضوا التوقيع، وتم بذل جهود للتفاوض معهم.

وقال الدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، أن حفاظا على مياه الجوفية لأبناء الوادى الجديد، تم وقف إنشاء آبار علي الطبقة السطحية، مشيرا إلى ضرورة إلغاء لفظ رى بالغمر من قاموسنا، وذلك لمواجهة تحديات العجز المائى.

وأبدى عدم ممانعته فى منح المنتفعين فرصة ومهلة جديدة للتوافق مع المنظومة، وحول المبالغ المطلوبة من المنتفعين، أوضح أنها رسوم وتشغيل وصيانة.

وقال الدكتور السعيد حماد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى، أن هناك خطة لترشيد استخدام المياه في الزراعة منذ سنوات، وأن التحول للرى الحديث سيتم في كل الأراضى، كما يتم إعادة معالجة الصرف الزراعى كمصدر جديد للمياة، بالإضافة إلى انتقاء أصناف تتحمل الملوحة والجفاف واستخدام الأجهزة الحديثة في الزراعة.