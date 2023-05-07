شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 27 مليار جنيه حصيلة تقنين الأوضاع وتعديلات على قانون 14 أمام مجلس الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء وائل سعدة، ممثل وزارة التنمية المحلية، في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك تعديلات تشريعية يتم إجراؤها على القانون 144 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وبعد انتهاء الحكومة من مناقشتها سيتم عرضها على مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اليوم، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب: محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (عشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وقال سعدة: إن إجمالي العقود المحررة 64،020 ألفا، و90% من الطلبات الجادة تم معاينتها، ورفضنا حوالي 35 ألف طلب، وهناك حوالي 100 ألف طلب تم تقنينها، وجمعنا حوالى 22 ألف طلب وأرسلت إلى جهات الولاية، وإجمالي الطلبات المنتظر التعاقد عليها 44.7 ألف طلب، وهناك تسهيلات منها أن المواطن من حقه يدفع ال15% على أقساط، وتسهيلات للمواطن فى حق الانتفاع لو الأرض غالية.

وأشار ممثل وزارة التنمية المحلية إلى أنه تم تحصيل 27 مليار جنيه حتى الآن، من حصيلة تقنين الأوضاع، وتزيد كل شهر حوالى 300 مليون جنيه، ومن المنتظر أن تزيد فى إطار جهود حل المشكلات، ونسبة المشروعات القومية والعامة من الحصيلة أكثر من 5 مليارات جنيه.

ولفت إلى أن هناك تعديلات على القانون تناقش في وزارة العدل، حيث تعدل 3 فقرات فى القانون، متابعا: جلسنا وتناقشنا وطلبنا تعديلات أوسع، أبرزها فتح باب تلقى الطلبات من جديد لمدة 8 أشهر بدلا من 6 أشهر، لافتاً إلى أن أغلب المشاكل في هذا الملف إدارية.

من جانبه، قال المستشار أحمد ماهر، ممثل وزارة العدل: "عملنا في المسارين، قانون التصالح على مخالفات البناء وقانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة الخاصة، وتبين وجود ارتباط بينهما، كما أن اللجان كان فيها مشكلة وتم الفصل بين لجنة البت ولجنة التظلم حتى لا تكون الخصم والحكم".