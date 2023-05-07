شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسا النواب والشيوخ ووزير العدل والنائب العام يقدمون العزاء في النائب عبد الله عصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توافد عدد من النواب ورجال القضاء على عزاء النائب المستشار عبد الله عصر عقب صلاة المغرب اليوم الأحد بمسجد المشير طنطاوى.

وكان في مقدمة الحضور كل من المستشار بوليس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا والمستشار محمد عيد محجوب رئيس محكمة النقض والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب ومحمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة والمستشار محمد شيرين فهمى والمستشار محمد حسام عبد الرحيم وزير العدل السابق.

كما حضر من النواب كل من النائب أحمد صبور والنائب المستشار فرج الدرى عضو مجلس الشيوخ،والنائب حسام الخولى والنائب محمد شوقي والنائب أحمد حماد وأحمد جلال أبو الدهب والنائب عبد المنعم سعيد.

وصل منذ قليل كل من المستشار حنفي جبالى رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ لمسجد المشير طنطاوى وذلك لتقديم واجب العزاء في وفاة النائب المستشار عبد الله عصر.

كما وصل منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل لتقديم واجب العزاء في النائب الراحل.

ووصل المستشار حمادة الصاوى النائب العام لمسجد المشير طنطاوى لتقديم واجب العزاء في وفاة النائب الراحل عبد الله عصر.

وحضر لتقديم واجب العزاء فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ وعدد من النواب منهم سامح عاشور وعصام هلال وأحمد فوزى وحسين خضير.

وكان المستشار عبد الله عصر رئيس محكمة النقض وعضو مجلس الشيوخ السابق وافته المنية يوم الأربعاء الماضى.