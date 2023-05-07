وصلت قبل قليل، سفينة جلالة الملك الرياض، إلى قاعدة الملك فيصل البحرية بجدة، وعلى متنها 249 شخصاً من الجنسية اليمنية قادمة من ميناء بورتسودان ممن تم إجلاؤهم من السودان.
وتفصيلاً، يأتي ذلك استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة، في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول سفينة جلالة الملك الرياض إلى جدة قادمة من السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.