انت الان تتابع خبر أول تعليق أمريكي على عودة سوريا للجامعة العربية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - شككت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاحد، في استعداد الرئيس السوري بشار الأسد لحل الأزمة السورية.



وقالت الخارجية الأميركية في بيان "نعتقد أنه من المبكر عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية".

وكان وزراء خارجية العرب وافقوا، اليوم الأحد، على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وردت سوريا على القرار بالقول، "تجدد سوريا العضو المؤسس لجامعة الدول العربية، موقفها المستمر بضرورة تعزيز العمل والتعاون العربي المشترك"، معتبرة أن "المرحلة المقبلة "تتطلب نهجاً عربياً فاعلاً وبناءً يستند على قاعدة الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة للأمة العربية".