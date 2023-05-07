سلطة الطيران تستضيف الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران بعنوان "الضبطية القضائية"

القاهرة - سامية سيد - انطلقت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدنى والمقامة تحت عنوان " الضبطية القضائية" لمفتشى الطيران المدنى فى مجال النقل الجوى بمقر سلطة الطيران المدنى، وذلك التنسيق بين السلطة والمنظمة العربية للطيران المدنى والتى من المقرر أن تستمر فعالياتها حتى يوم الخميس الموافق 11 مايو الحالى، بمشاركة ممثلى إدارات النقل الجوى بسلطات الطيران المدنى فى عدد من الدول العربية الشقيقة بكل من المملكة العربية السعودية والمغرب وليبيا إلى جانب عدد من ممثلى سلطة الطيران المدنى المصرى.

وفى كلمته التى ألقاها الطيار عمرو الشرقاوى رئيس سلطة الطيران المدنى خلال افتتاح الدورة التدريبية، نقل خلالها تحيات الفريق محمد عباس وزير الطيران وترحيبه بالوفود المشاركة، معرباً عن سعادته بإنعقاد الدورة التدريبية بسلطة الطيران المدنى وهو ما يؤكد حرص وزارة الطيران على تعزيز التعاون الدائم والتنسيق الفعال مع المنظمة العربية للطيران المدنى وبخاصة فى مجال التدريب وتبادل الخبرات من خلال سلطات الطيران المدنى للدول العربية الأعضاء بما يخدم عناصر منظومة الطيران المدنى ويسهم فى رفع كفاءة وقدرات العاملين فى الطيران المدنى متمنياً للمتدربين تحقيق أقصى استفادة ممكنة والخروج بنتائج فعالة ومثمرة.

وأضاف الشرقاوى، أن هذه الدورة التدريبية تأتى فى إطار مقدمة أولويات وزارة الطيران نحو تنمية وتطوير أداء العاملين داخل منظومة النقل الجوى للاطلاع على أحداث التشريعات والقوانين الدولية الخاصة بالطيران المدنى.

ومن جانبه قدم خالد عنتر خبير النقل الجوى بالمنظمة العربية للطيران المدنى والمشرف على الدورة الشكر لوزارة الطيران على جهودهم الكبيرة باستضافة مثل هذه الدورات والتى تأتى فى ضوء التنسيق المشترك والتعاون الدائم بين المنظمة العربية وسلطة الطيران المدنى المصرى بما يسهم فى رفع كفاءة المتدربين وتنمية قدراتهم واكتسابهم المزيد من المهارات والخبرات الدولية.

وتهدف الدورة التدريبية مناقشة المفاهيم الأساسية والدقيقة وتزويد المعرفة القانونية لحقوق الضبطية القضائية ومفتشى الطيران، وعرض المشكلات والتحديات وكذلك المواقف التى يتعرضون لها على متن الطائرات وآلية التعامل معها فى أطر قانونية وبخاصة فى الموضوعات والقضايا المتعلقة بالأمن والسلامة الجوية والتعريف بحقوق النقل الجوى وفقا للقوانين والتشريعات الدولية واختصاصات وصلاحيات رجال الضبطية القضائية وتفتيش الركاب والتفتيش الجوى الفنى والإدارى.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية للطيران المدنى هى منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية الأعضاء فى مجال الطيران المدنى والسعى دائما إلى تطوير العمل فى هذا المجال والمساهمة فى توحيد الآراء والجهود لمواجهة التحديات التى قد تواجه الصناعة على المستويين الإقليمى والدولى ويصل عدد الدول الأعضاء إلى 22 دولة عربية حيث قامت المنظمة بعقد ما يقرب من أكثر من 25 دورة تدريبية فى مختلف مجالات الطيران المدنى وذلك بالتنسيق مع سلطة الطيران المدنى المصرى.