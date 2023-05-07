انت الان تتابع خبر التقاعد تباشر بصرف الوجبة الثالثة من مستحقات السجناء السياسيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للهيئة ورد لـ الخليج 365، أنه "استناداً الى الالية والضوابط المتبعة في صرف المستحقات التقاعدية لذوي الشهداء والمصابين من ضحايا الارهاب والسجناء السياسيين التي تم اعتمادها ونشرها سابقاً، نود إعلامكم سيتم في الأيام القادمة صرف وجبة من المستحقات لفئة الشهداء ومصابي ضحايا الإرهاب".واهاب البيان، بالمتقاعدين "الالتزام بضوابط والية الصرف المتبعة دون الحاجة الى مراجعة مقر الهيئة"، مؤكداً أن "التزام المراجعين بالضوابط والاليات المتبعة مهم جداً للحد من حالات وطرق التحايل من قبل ضعاف النفوس".

وأتم البيان، أنه "بإمكان الفئة المذكورة التوجه للمصارف الحكومية ومنافذ الصرف الالكتروني ممن تصلهم رسائل نصية بالاستلام".

