شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة الشيوخ" توصى بـسرعة انتهاء تطوير مبنى الاستقبال بمستشفى حميات المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب على مهران رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الحكومة لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور محمد صلاح البدرى بشأن تحسين مستوى الخدمات المقدمة في مستشفى حميات المنيا وحالة مبنى الاستقبال.

ومن جانبه أوضح النائب الدكتور محمد صلاح البدرى مقدم الاقتراح برغبة، أنه من الضرورى تحسين مستوي الخدمات المقدمة في مستشفي حميات المنيا و حالة مبني الاستقبال لما يتحمله الأهالى من عبء الانتقال للمحافظات المجاورة، حيث إن مستشفيات الحميات تعد خط الدفاع الأول ضد الأوبئة والأمراض السارية، وحيث إن أزمة كورونا قد أبرزت أهمية تلك المستشفيات بشكل كبير، ونجد أن كثير من تلك المستشفيات تعاني من ضعف شديد في الخدمات المقدمة بها.

وأشار البدري، إلى أن مستشفي حميات المنيا التي تعاني فيها العناية المركزة منذ فترة كبيرة من نقص حاد في المستهلكات لدرجة عدم وجود شرائط لقياس نسبة السكر في الدم منذ فترة، بالإضافة إلى عدم وجود اختبارات كوفيد لفترات طويلة بالمستشفي من الأساس!، والأمر الأخطر هو وجود أزمة تسريب مياه في مبني الاستقبال منذ فترة طويلة تقترب من العام دون أن يحاول أحد إصلاح التسريب لدرجة أن فنيين الأشعة يعانون من أن غرفة التحميض الموجودة بالدور الأرضي بقسم الأشعة يتساقط عليهم فيها المياه من الحمام الموجود أعلاها، وقد تم إبلاغ الإدارة منذ شهر مايو ۲۰۲۲ دون أن يقوم أحد حتي بمعاينة الغرفة، الأمر الذي يعرض المبني كله للخطر، فقد أدى التسريب الموجود إلي تساقط أجزاء من السقف والحائط مما يشكل خطر حدوث تلف في الأجهزة كذلك حدوث ماس كهربائي لوجود اسلاك خارجه من الحائط ومصابيح السقف، مطالباً بسرعة تطوير مستشفى حميات المنيا.

وفي السياق ذاته، أكد أعضاء لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ علي ضرورة وجود منظومة لمستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية سواء كانت تابعة للطب العلاجى أو الوقائى، وبخاصة مستشفيات الحميات بصفة عامة من حيث تعاني من نقص في المستلزمات .

ومن جانبهم أوضح ممثلو وزارة الصحة أن مستشفى حميات المنيا لديها 5 مبانى تم إدراج عدد 2 مبنى منهم ضمن مشروعات رفع كفاءة مستشفيات الحميات على مستوى الجمهورية، وجارى إصدار أمر الإسناد للبدء في تطوير مبنى الاستقبال.

وتابع ممثلي الحكومة أن مستشفى حميات المنيا من أعلى مستشفيات الحميات كفاءة وذلك بشهادة أهالى محافظة المنيا، وحتى نتغلب على مشكلة نقص الأطباء يتم التعاقد مع أساتذة الجامعات والأطباء لسد العجز وبذلك أصبح الآن لا يوجد قوائم انتظار ولدينا معدلات إشغال بالرعاية المركزة لا تقل عن 70% وفور صدور امر الاسناد سيتم البدء في اعمال التطويرلرفع كفاءة المبنى .

وفى نهاية الاجتماع، أوصت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، بـسرعة الانتهاء من اعتماد أمر الاسناد للبدء في أعمال تطوير مبنى الاستقبال بمستشفى حميات المنيا.