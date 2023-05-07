شكرا لقرائتكم خبر عن خطة النواب تبدأ مناقشة الموازنة الثلاثاء بحضور وزيرى المالية والتخطيط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن اللجنة لديها أسبوع مزدحم وهام، حيث ستعقد ستة اجتماعات خاصة بالموازنة العامة للدولة خلال هذا الأسبوع، وذلك على النحو التالي، الاجتماعين الأول والثاني: يوم الثلاثاء الموافق 9/5/2023 وذلك لاستعراض مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023/2024.

وسوف يكون هذا الاجتماع بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالاجتماعين الثالث والرابع يعقد عصر يوم الأربعاء الموافق 10/5/2023 لنظر ومناقشة المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية عن العام المالي 2023/2024.

وأشار سالم الي أن الاجتماعين الخامس والسادس يعقدان يوم الخميس الموافق 11/5/2023 لمناقشة مشروع موازنات الجهات الايرادية ( مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك المصرية – مصلحة الضرائب العقارية ) عن العام المالي 2023/2024 .