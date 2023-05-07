«الخارجية العراقية» تعلن عودة سوريا لمقعدها بجامعة الدول العربية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الأحد، موافقة اجتماع وزراء الخارجية العرب على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية.

وقال أحمد الصحاف، المتحدث باسم الوزارة، إن "اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا لمقعدها في الجامعة العربية"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف الصحاف أن "دبلوماسيّة الحوار ومساعي التكامل العربي التي تبنّاها العراق كان لها جهد حقيقي في عودة سوريّا للجامعة العربية".

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الخارجية العراقية أن العراق يجدِّدُ موقفه من المسألة السوريّة بأهمية عودتها لمقعدها للجامعة العربيّة بما يسهم بتعزيز أمنها واستقرارها، وكذلك المسألة في السودان، إذ نلتزم أهمية اعتماد الحوار سبيلاً لإنهاء الوضع الحالي