شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب مصر أكتوبر: الرقابة أهم للالتزام بتعريفة المواصلات المقررة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالبت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بتكثيف حملات الرقابة على مواقف السرفيس والمواقف الإقليمية والداخلية داخل كل محافظة للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعدم استغلال المواطنين، وأن تتناسب الزيادة في أسعار تعريفة الركوب مع الزيادة التي شهدتها المواد البترولية، لافتة لابد من الرقابة المشددة والصارمة على مواقف السرفيس حتى لا يتعرضوا لاستغلال أثناء عودتهم لعملهم.

وأكدت "مديح" في تصريحات صحفية لها، ضرورة العمل على ضبط الأسواق ومواجهة عمليات التلاعب في الأسعار التي تعانى منها المنظومة التجارية وتسبب مزيدا من الأعباء على المستهلكين، وكذلك العمل على مواجهة السوق السوداء للسلع مع أهمية توفير الرقابة على الأسواق خلال الفترة الراهنة.

وأشادت رئيس حزب مصر أكتوبر، بجهود الحكومة التى أسفرت عن توفير المخزون الاستراتيجي لجميع السلع الغذائية الأساسية للدولة، خاصة القمح، والأرز، والسكر، والزيت، واللحوم والدواجن والأسماك بشكل مطمئن.

وشددت على ضرورة التفاعل وبجدية مع الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك لملاحقة أى محاولات من التجار للخروج على القانون، كما لفتت إلى أن الدولة تضرب بيد من حديد ضد أي تاجر أو مؤسسة تحاول أن تتلاعب بالأسعار في هذا الصدد.

وأكدت علي أن الدولة كانت حريصة كل الحرص على توفير كافة السلع الاستراتيجية في وقت يعاني منه العالم كله من أزمات غذائية، وبالتالي يجب علينا جميعا الوقوف بجانب الدولة من أجل الصالح العام.