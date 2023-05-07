شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد عزمى ناعيا الراحل عبد الله عصر: كان مخلصا ومحبا لوطنه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المستشار عبد الله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وقال النائب محمد عزمي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تشرفت بالعمل معه في لجنة القيم، ويتميز بأنه شخصية وطنية محب لهذا الوطن، وترك سيرة عطرة وعلم ينتفع به وإنا لله وإنا إليه راجعون ".

وأضاف:" تشرفت بالعمل معه بدور الانعقاد ولما لمسته منه إلا كل الخير وكان يتميز بالشرف وكان رجل وطني ومخلص ومحب لهذا الوطن، ما تركه لنا الفقيد نفتخر به ".