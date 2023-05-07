شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة والنواب ينعون النائب الراحل عبد الله عصر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خيم الحزن على الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الأحد، ونعي نواب مجلس الشيوخ والحكومة النائب عبد الله أمين عصر، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، ورئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، والذى وافته المنية الأسبوع الماضي عن عمر يناهز 73 عاما، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.

ونعي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، قائلا :"بسم الله الرحمن الرحيم "يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي"، مضيفا :"بقلوبٍ يعتصرها الألمُ الحزن ومزيد من الحزن والأسى ننعي شيخ من شيوخ القضاء ورمز وشخصية كريمة رئيس محكمة النقض والذي قضي فى محراب العدالة نص4ف قرن وأتم رسالته ورئيسا للمجلس الأعلي للقضاء سوف يظل ذكرى طيبه، واذ ندعو المولى أن يتغمد الفقيد سيبقى مخلدا اسمه رحم الله الفقيد وألهم أهله السلوان".

نعى المستشار بهاء أباشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدي، المستشار عبد الله عصر رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، الذي وافته المنية منذ أيام قائل "أنعى أخ وصديق عزيز المستشار الأخ عبد الله عصر، لقد عاصرته في بداية حياته يصعد أولى درجات القضاء وظل يصعد الكل الدرجات بخطى ثابتة، راسخة، قوية، نصب عينيه رسالة القضاء الشامخة وهي تحقيق العدالة وإعطاء كل ذي حق حقه بحنكة وذكاء إلى أن وصل إلى أعلى تلك الدرجات وهي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى

وأضاف" أبوشقة": كان نموذج صادق في كل مجالات حياته وبما لمسناه وما لمسته من أدائه الصادق الوطني رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية.

وأوضح "أبو شقة" عزائنا في ذلك مسيرته الحافلة وينطبق على الأخ والصديق العزيز قول الشاعر الناس صنفان: موتى في حياتهم وآخرون ببطن الأرض أحياء، وعزائي في ذلك أيضا قول الله تعالى" كل نفس ذائقة الموت "وقوله تعالى" والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون "رحم الله الفقيد وطيب ثراه

وقالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ:"ببالغ الحزن والأسى انعي وفاة المغفور له بإذن الله تعالى المستشار الجليل عبد الله عصر رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، داعية المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته جزاء عطائه الوافر وما قدم لوطنه من خدمات جليلة إذ كان أحد رموز القضاء المصري الشامخ رئيسا سابقاً لمحكمة النقض ورئيسا سابقاً لمجلس القضاء الأعلى، كما أدى بكل أمانة وإخلاص دوراً مشهوداً في العمل السياسي والبرلماني، ما جعله نموذجاً يحتذى في الأداء الراقي و المتفاني لوجه الله والوطن، وخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيد ودعواتنا لله سبحانه وتعالى أن يلهمهم وايانا، معالي المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ وأعضاء المجلس الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقال النائب فرج الدري:" شاءت إرادة الله ، وشاء قضاؤه أن تصعد إلى بارئها، روح رجل من أشرف الرجال، وأنبلها خلقاً، وأعلاهم مقاماً وقدراً، لتنعم فى جنة عرضها السماوات والأرض، مع النبيين، والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً".

وأضاف:" المرحوم المستشار عبد الله عصر لقد فقدت السلطة القضائية برحيله، شيخاً من أنبل شيوخها، وقضاتها، اعتلى فيها أرفع مناصبها رئيساً لمحكمة النقض ، ورئيساً للمجلس الأعلى للقضاء".

وقال النائب علاء جاد:" أنعي بكل الحزن والأسى المستشار عبد الله عصر، ونشهد الله أنه أدى رسالته علي أكمل وجه".

وقال النائب حسام الخولي باسم حزب مستقبل وطن ننعي الزميل عبد الله عصر، الذي كنت أعرفه بصفة شخصية وأنا كان ليا الشرف أن رأيت منه عطاء والالتزام".

وأضاف:" خبر رحيله صدمة لنا جميعا، لأنه كان يعمل بكل نشاط".

ونعي النائب نبيل دعبس، الراحل، قائلا:" حزب مصر الحديثة ينعي بمزيد من الحزن والأسى رجل من أعز الراجل" مضيفا: "اعرفه منذ كان قاضي ورجل متواضع، أدعو له بالرحمة وخالص العزاء".

وقال النائب أحمد فوزي عضو تنسيقية شباب الأحزاب :"استطاع النائب عبد الله عصر أن يواجه المرض منفردا وما ألم به من مرض حتى آخر جلسة ولم يشتك أبدا" مضيفا :" أدي النائب عبد الله عصر واجبه نحو الوطن ونحو مجلس الشيوخ، وقد فقدنا رجل من أعز الراجل ومن أطهرها وله تاريخ كبير سوف يذكره التاريخ".