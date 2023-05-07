شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الشيوخ يعلن خلو مقعد النائب عبد الله عصر بعد وفاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب عبد الله أمين محمود عصر عضو مجلس الشيوخ المعين الذى وافته المنية يوم الأربعاء الماضى 3 مايو، وذلك بعد أن أبلغ وزير الداخلية بوفاته بمكتب صحة القبة ثانى قسم حدئق القبة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأعلن رئيس مجلس الشيوخ، تلقيه رسالة من وزير الداخلية بوفاة المستشار عبد الله عصر عضو مجلس الشيوخ، رئيس محكمة النقض السابق، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، موضح أن الراحل رحمه الله مشهودا له بالكفاءة فى مسئوليته منذ بداية تعيينه وكيلا للنائب العام حتى عين رئيس لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء لأعلى وحصل على وسام الجمهورية من الدرجة الأولى تقديرا لجهوده واختتم مسيرة عطائه مناضلا تحت قبة الشيوخ.

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، أن زملائه اختاروه رئيسا للجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ وظل طوال حياته دمث الخلق متفانيا فى أداء رسالته وظل كذلك حتى آخر يوم عمل قبل إجازة عيد الفطر المبارك.

ووقف أعضاء مجلس الشيوخ دقيقة حداد على روح الفقيد وقرأوا الفاتحة على روح الفقيد، كما تقدم رئيس مجلس الشيوخ لأسرته بخالص العزاء داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.