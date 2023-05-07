زلزال يضرب تشيلي بقوة 5.2 درجات

ضرب زلزال بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر اليوم، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمالي تشيلي.وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن مركز الزلزال وقع على بعد 6 كيلومترات من بلدة تالتال الواقعة في الإقليم، وعلى عمق 40 كيلومتراً.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرار مادية أو بشرية جراء الزلزال.
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