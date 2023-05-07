انت الان تتابع خبر فرحة بالفوز ووعيد للسيتي.. أبرز تصريحات لاعبي مدريد بعد التتويج بنهائي الكأس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وشدد الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد على هذا التتويج، مشيرا إلى أنه بذلك تمكن من الفوز بكل الألقاب مع الفريق الملكي، منذ الانضمام إلى صفوفه قادما من بايرن ميونخ في 2014.

وصرح اللاعب لقناة التليفزيون الأولى الإسبانية عقب المباراة: "إنه لقب مهم جدا بالنسبة لي، لأنني أردت الفوز بكل شيء مع ريال مدريد. لقد حققت ذلك اليوم وأشعر بسعادة بالغة؛ علينا الاحتفال بذلك".



وعن المباراة قال: "لم يكن الأمر سهلا أبدا وقد رأينا ذلك اليوم. لقد كانت مباراة صعبة للغاية. لم تكن أفضل مباراة لنا، لكن ذلك طبيعي لأننا لعبنا أمام خصم مستعد للتضحية بحياته".

واعتبر كروس أن "النهائيات تكون من أجل الفوز وليس التألق دائما"، مؤكدا أن "أوساسونا جعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة لنا".

وأشاد اللاعب الألماني بأداء البرازيلي فينيسيوس جونيور زميله في الفريق، قائلا إنه في وجود لاعب مثله على الفريق "الاستفادة من سرعته. لقد لعب بشكل مذهل".

من ناحية أخرى، وجه كروس الأنظار لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر أن يخوضها الريال أمام مانشستر سيتي بعد غد الثلاثاء.

وقال في هذا الصدد: "إنه أصعب منافس يمكن أن تواجهه، لكن لدينا ثقة وسنحاول الفوز، كما هو الحال دائما".

من جانبه، رحب الكرواتي لوكا مودريتش لاعب خط الوسط المخضرم بالبقاء مع ريال مدريد وتجديد عقده، وقال في هذا الصدد بعد نهاية المباراة "الفكرة هي الاستمرار في الريال لكن سنرى ما يحدث".

وتأتي تصريحات لاعب الوسط الكرواتي بعد تأكيده أنه سيتعافى تماما وسيكون جاهزا لخوض مباراة الذهاب في نصف نهائي دوري الأبطال أمام مانشستر سيتي بعد تعرضه لإصابة في الساق اليسرى أواخر الشهر الماضي.

من ناحيته، بدا البلجيكي إيدين هازارد مرحبا بالاستمرار في ارتداء قميص الميرينغي رغم أنه لعب 331 دقيقة فقط هذا الموسم، لكنه أكد رغبته في الاستمرار أيضا.

واعترف بقوله "إنه عام صعب لكن مع فريق عظيم للغاية. العلاقة طيبة ومع اللاعبين أيضا. أود اللعب، أعرف أنه أمر صعب. يجب علي العمل واتمنى أن ألعب أكثر".

واعتبر البلجيكي تيبو كورتوا حارس المرمى أن كأس ملك إسبانيا التي توج بها الفريق بعد الفوز 2-1 في النهائي على أوساسونا "رائعة خاصة بعد الطريق الذي قطعناه"، في إشارة إلى التأهل على حساب أتلتيكو مدريد في ربع النهائي ثم برشلونة في نصف النهائي.

وقال كورتوا "إنها كأس جميلة بعد الطريق الذي قطعناه، ربع نهائي أمام الأتلتي، ونصف نهائي أمام البارسا"، حسبما نقلت شبكة (سير) الرياضية.

كما أثنى الحارس البلجيكي على أوساسونا مؤكدا "لعبوا بشكل رائع، كافحوا ولم تكن مباراة سهلة على الإطلاق"، في تصريحات لشبكة (كوبي).

بالمثل، عاد كورتوا وركز على نصف نهائي دوري الأبطال الذي ينطلق الثلاثاء المقبل وتنتظر الريال موقعة مرتقبة أمام مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأكد "يجب أن نبذل قصارى جهدنا كي نظهر بشكل جيد الثلاثاء المقبل ونتمكن من التأهل للنهائي".

واعترف ناتشو فرنانديز عقب فوز ريال مدريد بكأس ملك إسبانيا بعد تغلبه على أوساسونا 2-1 أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيستمر في صفوف الفريق أم لا رغم أن المفاوضات مع إدارة النادي لا تزال جارية.

وقال ناتشو "توجت بـ23 بطولة، أمر لا يصدق. لا زلت أتحدث مع النادي، ولا أعرف حقا ماذا سأفعل. سوف أقرر حين ينتهي كل شيء"، وقد بدا عليه التركيز قبل مواجهة مانشستر سيتي المهمة في نصف نهائي دوري الأبطال.

وأتم "نريد إبراز أهمية كأس الملك. إنها بطولة مهمة للغاية، كانت مميزة نظرا لطبيعة المباريات التي خضناها، والآن تتبقى لنا مباراتان نهائيتان لكي نصل إلى نهائي دوري الأبطال".