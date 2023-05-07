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انت الان تتابع خبر مقتنيات الاميرة ديانا حاضرة بحفل تتويج الملك تشارلز والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وارتدت كيت، أميرة ويلز، رداء رسميا من الحرير مزينا بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، في إشارة إلى البلدان الأربعة في المملكة المتحدة، للمصمم ألكسندر ماكوين، وتوجت رأسها بحلية على شكل أوراق فضية وكريستالية، تشابهت بتاج مماثل ارتدته ابنتها شارلوت.
ولم تنس كيت ديانا، والدة زوجها الراحلة، فارتدت قرطين ماسيين مزينين بحبتي لؤلؤ كبيرتين كانا للأميرة ديانا.
وكانت بريطانيا احتفلت أمس السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.
وكانت بريطانيا احتفلت أمس السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.