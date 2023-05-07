مقتنيات الاميرة ديانا حاضرة بحفل تتويج الملك تشارلز

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بغداد - ياسين صفوان - وارتدت كيت، أميرة ويلز، رداء رسميا من الحرير مزينا بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، في إشارة إلى البلدان الأربعة في المملكة المتحدة، للمصمم ألكسندر ماكوين، وتوجت رأسها بحلية على شكل أوراق فضية وكريستالية، تشابهت بتاج مماثل ارتدته ابنتها شارلوت.