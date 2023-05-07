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مقتنيات الاميرة ديانا حاضرة بحفل تتويج الملك تشارلز

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بغداد - ياسين صفوان - وارتدت كيت، أميرة ويلز، رداء رسميا من الحرير مزينا بزخارف الورد والشوك والنرجس البري والنفل، في إشارة إلى البلدان الأربعة في المملكة المتحدة، للمصمم ألكسندر ماكوين، وتوجت رأسها بحلية على شكل أوراق فضية وكريستالية، تشابهت بتاج مماثل ارتدته ابنتها شارلوت.

ولم تنس كيت ديانا، والدة زوجها الراحلة، فارتدت قرطين ماسيين مزينين بحبتي لؤلؤ كبيرتين كانا للأميرة ديانا.

وكانت بريطانيا احتفلت أمس السبت، بتتويج الملك تشارلز الثالث خلفا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية، في حفل مهيب شارك فيه العديد من قادة دول العالم من بينهم قادة عرب.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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