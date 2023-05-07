شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يعتقل قياديًا من داعش في الرقة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اعتقلت دورية تابعة للتحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، قياديًا في تنظيم داعش الإرهابي يرجّح أنه من قيادات الصف الأول، في بلدة حزيمة بريف الرقة.

كما اعتقلت القوات اثنين من أبناء المنطقة، يرجح أنهما من المتعاونين مع التنظيم الإرهابي، حسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت.

يشار إلى أن الدورية المشتركة انطلقت من قواعد التحالف خارج محافظة الرقة.

وتواصل قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ملاحقة فلول تنظيم داعش في شمال وشرق سوريا.



وكان نشطاء المرصد السوري، رصدوا في 29 من أبريل(نيسان) تنفيذ وحدات خاصة تابعة لقوى الأمن الداخلي "الأسايش"، وبمشاركة قوات التحالف عملية إنزال جوي، بتاريخ 27 أبريل(نيسان) الماضي في قرية موزان التابعة لبلدة الباغوز بريف دير الزور الشرقي، واعتقلت خلال العملية متزعم خلية تنظيم داعش، حيث جرى نقله إلى مركز أمني.