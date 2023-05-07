شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس باقتحام عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من الشرطة الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف، في بيان أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا" اليوم، إن "عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، موضحة أن "المستوطنين المقتحمين تلقوا شروحات عن الهيكل، وأدوا طقوسًا تلمودية في منطقة باب الرحمة شرقي المسجد".

ووفق الوكالة، "واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس والداخل المحتل للأقصى، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية".

وأشارت إلى انطلاق "دعوات فلسطينية للحشد والنفير في باحات الأقصى، لإحباط مخططات المستوطنين لتنفيذ أكبر اقتحام في ذكرى ما يُسمى "يوم توحيد القدس"، الموافق 18 مايو (آيار) الجاري".

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر بإصابة 7 فلسطينيين، اليوم، خلال مواجهات اندلعت عقب هدم الجيش الإسرائيلي مدرسة في بيت لحم في الضفة الغربية.

وذكرت المصادر أن الإصابات وقعت بالرصاص المطاطي ووصفت حالة إحداها بأنها خطيرة فيما أصيب آخرون بالاختناق في مواجهات احتجاجًا على هدم مدرسة للمرحلة الأساسية في قرية بيت تعمر شرق بيت لحم.

وكانت المدرسة تضم نحو 60 طالبًا من الصف الأول وحتى الرابع الأساسي، وسبق أن تعرضت للهدم عام 2017 وذلك بدعوى البناء من دون ترخيص.

ونددت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بهدم المدرسة في "جريمة بشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي، واستهدافه للأطفال والطلبة والكوادر التربوية والمؤسسات التعليمية".

وشن الجيش الإسرائيلي فجر اليوم حملة مداهمات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، تخللها مواجهات واشتباكات مسلحة في كل من نابلس وجنين، من دون أن يبلغ عن إصابات.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن قوات إسرائيلية اعتقلت 5 فلسطينيين على الأقل، بدعوى أنهم مطلوبون للأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمشاركة في هجمات مسلحة.