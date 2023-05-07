شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مقتل مجموعة إرهابية في ديالى العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الأحد، مقتل مجموعة إرهابية في ديالى (57 كم شمال شرقي بغداد).

وقالت القيادة، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، "بناء على معلومات استخبارية من قبل مديرية الاستخبارات العسكرية وبتخطيط وإشراف من قبل خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذ الطيران الحربي العراقي بطائرات (F16) ضربة جوية ناجحة ضد مجموعة إرهابية في منطقة صنديج ضمن قاطع عمليات ديالى".

وأضافت، أن "الضربة أسفرت عن مقتل أفراد المجموعة الإرهابية وتدمير المضافات التابعة لهم"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية وصقورنا البواسل بالمرصاد لبقايا الإرهاب الداعشي".