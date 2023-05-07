شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة الطاقة الذرية تعبر عن قلقها من خطورة الوضع بمحطة زابوريجيا النووية في اوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عبرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن قلقها من وضع بالغ الخطورة يحيط بمحطة زابوريجيا للطاقة النووية في اوكرانيا وذلك تفاعلًا مع بدء روسيا إجلاء مدنيين يعيشون بالقرب منها ما يثير مخاوف من تصعيد النزاع في المنطقة.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي في تصريح صحفي "الوضع العام في المنطقة القريبة من محطة زابوريجيا النووية أصبح غير قابل للتنبؤ بشكل متزايد وهذا يحتمل أن يكون خطيرا".

وأضاف غروسي" أنا قلق إلى حد بعيد بشأن المخاطر الحقيقية على الأمن والسلامة النوويين في المحطة، ويجب أن نتحرك الآن لمنع وقوع حادث نووي خطير وشيك".

وجدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، دعوته لاوكرانيا وروسيا للعمل من أجل توفير الحماية اللازمة لمحطة الطاقة النووية من الهجمات.

وكانت الإدارة الموالية لموسكو في منطقة (زابوروجيا) الأوكرانية أعلنت عن عمليات انسحاب من بعض المناطق بما فيها مدينة (إنيرهودار) حيث يعيش معظم العاملين في محطة الطاقة النووية.