شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الهلال الأحمر المصري: تقديم 1686 خدمة طبية للعائدين من السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعدت جمعية الهلال الأحمر المصري “ انفوجراف” أوضح فيه حجم خدماتها المقدمة للعائدين من الأراضي السودانية سواء كانوا مصريون أم أجانب، في معبري أرقين وقسطل، من الفترة 21 أبريل وحتى 4 مايو 2023، حيث توجهت فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر فور اندلاع الأزمة السودانية باتجاه الحدود والمعابر المصرية السودانية بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر المصري في محافظة أسوان.

وقالت جمعية الهلال الأحمر المصري، في انفوجراف نشرته على صفحة الفيس بوك إنها قدمت حتى الآن نحو 1686 خدمة طبية، و9 حالات تقصي، بالإضافة إلى نحو 52916 وجبات جافة وحقائب نظافة، ونحو 356 مكالمة محلية ودولية، علاوة على تقديم الدعم النفسي اللازم لنحو 1385 حالة، وأخيرًا تسهيل إجراءات السفر لنحو 477 مستفيد.



من جانب أخر التقت الاسبوع الماضي نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري، وذلك للوقوف على آخر التطورات والخدمات التي يقدمها الهلال الأحمر المصري إزاء الأزمة السودانية، خاصة في ظل توجه فرق الإغاثة الدولية بالهلال الأحمر المصري فور اندلاع الأزمة السودانية باتجاه الحدود والمعابر المصرية السودانية بالتنسيق مع فرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة أسوان.

وعرض المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري تقريرًا بالجهود التي قام بها مركز خدمة الإغاثة الإنساني الذي أقامه الهلال الأحمر المصري عبر معبر "أرقين الحدودي"، و"قسطل"، حيث قدمت فرق الهلال الأحمر المصري عبر ذلك المركز خدمات الإغاثة والطوارئ، والتي شملت على تقديم ما يزيد على ٢٠ ألف خدمة تضمنت المواد الغذائية الجافة وحقائب النظافة الشخصية، فضلا عن تقديم خدمات الدعم النفسي للكبار والأطفال، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات السفر وتقديم وسائل الاتصال التليفونية والشبكية بين العابرين من خلال المعبر من مختلف الجنسيات وبين ذويهم.

كما قدمت الفرق الدولية كذلك خدمة الإسعافات الأولية للعابرين، وتدبير وسائل مواصلات تمكن العابرين من الوصول إلى الجهة التي يرغبون في الوصول إليها بالإضافة إلى إعادة الروابط العائلية.

كما أقام الهلال الأحمر المصري نقطة التقاء للعابرين بفرع الهلال الأحمر المصري بمحافظة أسوان لتكون مهيأة لتقديم الخدمة اللازمة حال وصول العالقين إلى أسوان.

ويقوم الهلال الأحمر المصري بالتنسيق والتواصل على مدار الساعة بين الهلال الأحمر المصري وبين العديد من الشركاء المعنيين بتلك الأزمة منها الهلال الأحمر السوداني، ومكتب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر بدولة السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر بمصر والسودان ؛ وذلك من أجل تنسيق الجهود وبحث سبل تقديم الخدمة الإنسانية في تلك الأزمة.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بالجهود التي تقدمها فرق الهلال الأحمر المصري إزاء تلك الأزمة، مطالبة في الوقت ذاته ببذل أقصى الجهود وتقديم المزيد من الجهود من أجل تذليل أي صعوبات تواجه القادمين من السودان.

الجدير بالذكر أن الهلال الأحمر المصري يقوم بالتنسيق مع سفارة جمهورية مصر العربية بالسودان في محاولة لتخفيف حدة المعاناة وتقديم الخدمات الضرورية للمتضررين من الأزمة، كما يتابع الهلال الأحمر المصري الموقف عبر غرفة العمليات المركزية به والتي تعمل على مدار الساعة في تلقى البلاغات والاتصالات من كافة الأطراف التي تحتاج إلى مساعدة، والتعامل مع تلك البلاغات بما يضمن تقديم خدمة إنسانية فعالة.