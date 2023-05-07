شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس "التعاون الخليجي": نأمل أن يسهم حوار جدة في حل سياسي لأزمة السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رحب مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة السعودية الأميركية لبدء مفاوضات بين الأطراف السودانية، مشيدا بجهود الدولتين لتهيئة الأرضية للحوار وخفض التوتر بالسودان.

وأعرب جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في بيان صحفي، حسب قناة "العربية"، السبت، عن أمله في أن يسهم الحوار الذي سيعقد في مدينة جدة السعودية في الوصول لحل سياسي يحفظ وحدة السودان ومؤسساته.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش" دعا إلى ضمان الوصول الآمن للمساعدات الإنسانية ودون عوائق، للسماح بتوزيع المساعدات على المحتاجين بشكل فوري في السودان.



وقال جوتيرش "يجب حماية السكان المدنيين والبنية التحتية، ويجب احترام العاملين في المجال الإنساني. أدعو المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق السلام والعودة إلى الانتقال الديمقراطي".



وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حذر "جوتيريش" من أن الوضع في السودان يصبح أكثر إثارة للقلق يومًا بعد يوم مع استمرار احتدام القتال وتدهور الوضع الأمني، وقال: إن السودان يواجه "كارثة إنسانية"، حيث أصبح ملايين الأشخاص محاصرين في القتال ويواجهون انعدام الأمن الغذائي بشكل متزايد.



وشدد "جوتيريش" على ضرورة وقف القتال على الفور "قبل أن يتحول هذا الصراع إلى حرب أهلية يمكن أن تدمر البلاد وتحدث اضطرابات بالمنطقة لسنوات قادمة"، وأنه يجب على جميع الأطراف نزع فتيل التوترات، والجلوس إلى طاولة المفاوضات والاتفاق على هدنة مستقرة ودائمة.