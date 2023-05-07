شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اليوم.. شكري يرأس اجتماعا استثنائيا من أجل السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يترأس سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، بمقر الأمانة العامة للجامعة؛ بشأن تطورات الأوضاع في السودان ومتابعة الوضع السوري.

ويعقد شكري يصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس، بعد نهاية الاجتماع مؤتمر صحفي مشترك مع لأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط.

وكان مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين قد عقد السبت اجتماعًا طارئًا برئاسة مصر، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية؛ للتحضير لاجتماعي الغد.

وأكد الوزير شكري، أن مصر "لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة".

وجاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين مع كل من رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان وقائد قوات "الدعم السريع" الفريق أول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم "حميدتي"، الخميس الماضي.

كما أكد شكري في اتصالاته مع الجانبين على "قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية، وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء، وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة"، وناشد بـ "الوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا".



وأضاف بيان وزارة الخارجية، أن سامح شكري أكد على أن مصر "لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة، وأن الشعب المصري يعتصر ألما مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر، الأمر الذي يقتضي ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين".

وتابع أن شكري "أعاد التأكيد خلال الاتصال على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وأن كافة الاتصالات والجهود الدبلوماسية التي تضطلع بها مصر حاليا ترتكز على تلك المحددات، وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته، وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار".