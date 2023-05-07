شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير استراتيجي يعلق على تطورات الأزمة في السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأزمة في السودان والاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.



وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هناك أطراف كثيرة لا يهمها استقرار وأمن السودان ".



وأضاف سمير فرج:" استقرار وأمن السودان يهم مصر بشكل كبير، ومصر قامت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان ".

وتابع سمير فرج:" بعد اشتعال الأوضاع في السودان مصر تحركت في ملف عودة الجنود المصريين المشاركين في تدريبات مشتركة مع السودان ".

وأكمل سمير فرج:" مصر قامت بتأمين عودة الجنود المصريين بسلام، كما تحركت مؤسسات الدولة في ملف إعادة أفراد الجالية المصرية من السودان سواء كان برا أو جوا ".