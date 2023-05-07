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خبير استراتيجي يعلق على تطورات الأزمة في السودان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأزمة في السودان والاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.


وقال سمير فرج  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" هناك أطراف كثيرة لا يهمها استقرار وأمن السودان ".


وأضاف سمير فرج:" استقرار وأمن السودان يهم مصر بشكل كبير، ومصر قامت بتشكيل خلية أزمة  لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان ".

 

وتابع سمير فرج:"   بعد اشتعال الأوضاع في السودان مصر تحركت في ملف عودة الجنود المصريين المشاركين في تدريبات مشتركة مع السودان ".

 

وأكمل سمير فرج:" مصر قامت بتأمين عودة الجنود المصريين بسلام، كما تحركت مؤسسات الدولة في ملف إعادة أفراد الجالية المصرية من السودان سواء كان برا أو جوا ".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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