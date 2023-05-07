وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني يدعو جميع الأطراف بالتهدئة

دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني الدكتور جبريل إبراهيم، جميع الأطراف فى السودان إلى ايقاف الحرب الدائرة حاليا، مشيرا إلى أن الجميع متفق على أن يكون هناك جيش قومي واحد وأن اتفاق سلام "جوبا" نص على ضرورة جيش واحد بالسودان.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا" عن جبريل قوله " إن الحرب خلفت أوضاعا إنسانية صعبة جدا "، داعيا الأطراف لإيقاف الحرب التي نجم عنها الدمار في الأنفس والممتلكات والاقتصاد ويحتاج هذا لوقت طويل للإصلاح، مؤكدا أهمية الدمج والتسريح للقوات وصولا إلى جيش واحد ومن ثم الحوار في العملية السياسية.

وقال إن المواطن السوداني أثبت معدنه الأصيل في استقبال الأسر المتضررة عكس قلة من الناس الذين استغلوا الحرب لرفع الأسعار بصورة كبيرة، داعيا الي التعاون والتكاتف للتخفيف على المواطنين.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء السوداني كون لجنتين، لجنة عليا للطواريء الإنسانية والتي تقوم بدورها تماما ولجنة لمتابعة إنسياب السلع والخدمات برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، مؤكدا بذل كل الجهود مع الأطراف لتوفير المواد التموينبة والوقود، مشيرًا لأهمية فتح ممرات آمنة لوصول الكوادر الطبية لأعمالهم والمهندسين لتشغيل الأعطال في الكهرباء والمياه.