تتويج الملك تشارلز.. زوجة أمير قطر تخطف الأنظار (صور)

الشارقة - اميمة ياسر -

لفتت الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، زوجة أمير قطر تميم بن حمد، الأنظار في حفل تتويج تشارلز الثالث ملكا على عرش بريطانيا أمس السبت في العاصمة لندن.

وظهرت الشيخة جواهر بإطلالة أنيقة جدا، لفتت الأنظار إليها، وتفاعل عدد من المغردين مع ظهور الشيخة جواهر بنت حمد، وأشادوا بجمالها وإطلالتها الأنيقة.

وشارك تميم بن حمد عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" لقطات من حضوره رفقة زوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم آل ثاني، لحفل تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا، في بريطانيا.

وكان أمير قطر ضمن المشاركين أمس السبت، في مراسم تتويج تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الذي أقيم في "وستمنستر آبي" بالعاصمة البريطانية لندن.

وكتب تميم بن حمد تغريدة على "تويتر" قال فيها: "سررت بحضور مراسم تتويج جلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة التي نرجو لها في عهده مزيداً من التقدم والرخاء، وقد بحثت مع رئيس الوزراء ريشي سوناك خلال زيارتي سبل تعزيز علاقاتنا التاريخية المتينة، والأوضاع في منطقتنا والعالم، وأكدنا على ضرورة إيجاد حلول سلمية لكل النزاعات".