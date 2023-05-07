شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: الأزمة الاقتصادية عالمية وتتطلب قرارات غير تقليدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، إن حزب إرادة جيل يرى أن المحور الاقتصادى له الأولوية عن باقى المحاور الأخرى، نظرا لأننا نرى أن الاقتصاد بمثابة القاطرة التى تقود، كما نرى أن الإنسان الذى لا يستطيع أن ينفق أو لا يملك قوت يومه لا يستطيع أن يشارك فى باقى المحاور، وبالتالى نحن نرى أنه يجب أن نفكر بطريقة جدية فى حل المشكلات الاقتصادية.

وأضاف «مطر» خلال مشاركته في ندوة لليوم السابع : بمناسبة الحديث عن المشكلات الاقتصادية، أريد أن أشدد على أن الأزمة الاقتصادية هى أزمة عالمية وليست محلية فقط بسبب كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وبالتالى نحن جميعا فى ظروف استثنائية، وهو الأمر الذى يتطلب أن يكون لدينا أفكار وقرارات استثنائية وغير تقليدية حتى لو لفترة معينة ثم تعود الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى، وبشأن الحوار الوطنى، نحن فى حزب إرادة جيل نثق فى أن هذا الحوار سيقدم رؤى واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار، كما نرى فى حزب إرادة جيل وأيضا تحالف الأحزاب المصرية أن الحوار الوطنى يساهم فى وضع حلول منطقية للعديد من القضايا والأزمات الاقتصادية، لكنى أريد أتحدث عن القطاع الخاص الذى يمثل ما يزيد على 80% من الناتج القومى، وأنا أرى أن القطاع الخاص فى حاجة لأن ينال قسطا كبيرا من الحوار الوطنى، وأن يتم وضع روشتة لحلول جميع المشكلات المتعلقة بالقطاع الخاص حتى يقف على قدميه مرة ثانية.

وأشار «مطر» إلى أن الدولة قدمت شبكة طرق تدعم القطاع الخاص، وتدعم الصناعة والإنتاج، لأنه بدون شبكة طرق لا يمكن أن يتم إنتاج أو زراعة أو صناعة، وقال: إن تطوير شبكة الطرق بدون مبالغة دعمت جميع شركات القطاع الخاص بكل الوسائل، لكن علينا ونحن نتحدث فى الحوار الوطنى أن نطرح تساؤلات منها «هل يوجد مشكلات بشأن الزراعة والصناعة؟»، الإجابة نعم وبالتالى علينا الاهتمام بالزراعة بكل المقاييس، لأننا نرى أن الاهتمام بالزراعة يطلق إشارة خضراء لانطلاق الصناعة والتجارة، فالزراعة هى قاطرة الصناعة والتجارة، وبالتالى علينا جميعا دعم الفلاح المصرى وتمهيد الأرض له حتى يحقق مكاسب وينهض، وعلينا أن نوفر له السلالة التى تجعله ينتج زراعة ممتازة، ومخلص كلامى بشأن دعم الفلاح أن نوفر له حياة كريمة، بحيث يستطيع أن ينتج وينعكس إنتاجه على المصانع.