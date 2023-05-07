شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم الشيوخ" تناقش تعزيز ثقافة ريادة الأعمال بالمناهج التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع اليوم الاثنين لجنة التعليم بمجلس الشيوخ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا مهدي، بشأن تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في المناهج التعليمية في التعليم ما قبل الجامعي، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة سماء سليمان، بشأن تفعيل دور المرشد التربوي والنفسي وتعيين مرشد في كل مدرسة للكشف عن الموهوبين، بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تناقش لجنة الإسكان الاقتراح برغبة المقدم من النائب على عطوة مضعان بشأن: "ازدواج الطريق الساحلي بمحافظة جنوب سيناء من قرية أبي صويرة التابعة لمدينة أرس سدر إلى مفارق وأدى فيران التابعة لمدينة أبورديس"، والاقتراح المقدم من النائب علاء الدين ناصف طاحون بشأن: "إنشاء كوبري خرساني أو قنطرة مشاة للربط بين البر الشرقى والبر الغربى لخدمة أهالي محافظة المنوفية القاطنين بقرية شم والعزب المجاورة لها وقرية البهواشى والعزب المجاورة لها".

بالإضافة إلى مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هند جوزيف بشأن استكمال العمل بكوبري بنى قرة- مركز القوصية – محافظة أسيوط، ومناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود منصور بشأن إنشاء مطلع ونزلة على الطريق الدائري الإقليمي بمنطقة ترعة العطف –مركز الباجور – محافظة المنوفية "، بحضور ممثلي الحكومة.