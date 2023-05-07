شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة الشيوخ" تناقش الترويج السياحى لمدينة رشيد وتحويلها لـ"متحف مفتوح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم بشأن الترويج السياحي لمدينة رشيد وتحويلها إلى متحف مفتوح، كما تناقش والاقتراح المقدم من النائب إيهاب زكريا بشأن تطوير الأرض الملاصقة للمتحف اليونانى الرومانى بشارع فؤاد بمدينة الإسكندرية، بحضور ممثلي الحكومة.

فيما تناقش لجنة حقوق الإنسان الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد مجدي فريد بشأن تطبيق كود الإتاحة، طبقا لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة في نطاق السكك الحديدية ومترو النفاق والمناطق المحيطة بهما، بالإضافة إلى مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة راجية الفقي بشأن إنشاء منصة إلكترونية ثقافية لذوي الإعاقة، وتعديل ومراجعة كافة الأبنية الثقافية، بحضور ممثلي الحكومة.

وتناقش اللجنة الدينية دراسة" قياس الأثر التشريعي للمواد المتعلقة بجامعة الأزهر فقط بالباب الرابع من القوانين رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.