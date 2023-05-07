خبير استراتيجي يعلق على تطورات الأزمة في السودان (أبرز التصريحات)

علق اللواء سمير فرج المفكر الاستراتيجي، على تطورات الأزمة في السودان والاشتباكات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع.



وقال سمير فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" هناك أطراف كثيرة لا يهمها استقرار وأمن السودان ".



وأضاف سمير فرج :" استقرار وأمن السودان يهم مصر بشكل كبير، ومصر قامت بتشكيل خلية أزمة لمتابعة تطورات الأوضاع في السودان ".

وتابع سمير فرج :" بعد اشتعال الأوضاع في السودان مصر تحركت في ملف عودة الجنود المصريين المشاركين في تدريبات مشتركة مع السودان ".

وأكمل سمير فرج :" مصر قامت بتأمين عودة الجنود المصريين بسلام، كما تحركت مؤسسات الدولة في ملف إعادة أفراد الجالية المصرية من السودان سواء كان برا أو جوا ".