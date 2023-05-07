ما هي تطورات الوضع بالأراضي السودانية؟

كشف محمد إبراهيم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، من السودان، تطورات الوضع بالأراضي السودانية، مؤكدًا أن خروقات ميليشيا الدعم السريع ما زالت مستمرة، خاصة بعد إطلاق النار على سيارة السفير التركي من قبلهم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية للنشرة الإخبارية للقناة، أنه كانت هناك مناوشات في جنوب السودان، وكذلك في قلب الخرطوم وتحديدًا في محيط القصر الجمهوري والقيادة العامة، مؤكدًا أن المواجهات مستمرة، ويوجد طائرات تابعة للجيش السوداني تحلق في سماء الخرطوم.



وتابع، أن الأوضاع مضطربة في الشوارع على الرغم من وجود هدوء جزئي في بعض الأحياء بالخرطوم وشهد بعضها عودة الحياة من جديد، مشيرًا إلى أن هناك تعزيزات من قبل الجيش في الأسواق والمراكز التجارية خاصة التي شهدت مواجهات.

وأوضح أن الأوضاع الإنسانية باتت صعبة بالسودان، فهناك أحياء ما زالت الكهرباء منقطعة بها وكذلك المياه، كما أن الحرب زادت الأوضاع الإنسانية سوءًا وتوقف الكثير من المهن.